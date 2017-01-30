Trump kendini Obama ile savundu

ABD’nin 45.Başkanı Donald Trump’ın Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen’den yeni kıtayı ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmeyeceğini karara bağlayan başkanlık kararnamesi dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gelen yoğun tepkilere rağmen geri adım atmayarak vize engelini savunan ABD Başkanı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu yedi ülkenin Obama yönetimi tarafından da ‘terör kaynağı’ olarak gösterildiğini belirtti.

DİNLE ALAKASI YOK

Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından ayrıntılı bir mesaj paylaşan Trump, benzer bir kararın Obama yönetimi tarafından 2011 yılında Irak vatandaşlarına uygulandığının altını çizerek, “Biz baskıdan kaçanlara karşı şefkatli olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken ülkemizde yaşayanları ve sınırlarımızı korumayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Aldığı kararın dinle bir ilgisi olmadığını iddia eden Trump, “Benim öncelikli görevim, ülkemi korumak ve ona hizmet etmektir ama ABD Başkanı olarak Suriye’de bu acıyı yaşayanlara da yardım etmeye çalışacağım” dedi.

SAVAŞ İMASI

Öte yandan, ABD’nin pek çok şehrinde kitlesel gösterilere neden olan vize engeli kararnamesine Trump’ın partisinden de tepkiler geldi. Cumhuriyetçi partinin önemli isimlerinden Senatör John McCain, söz konusu kararın terör örgütü DEAŞ’ın ekmeğine yağ süreceğini söyledi. Senatör Lindsay Graham da benzer bir şekilde “Bu karar sınırlarımızı korumaktan çok terör örgütlerine katılımlara sebep olacaktır” diye konuştu. İki senatöre resmi Twitter hesabından cevap veren Başkan Trump ise “Senatörler 3. Dünya Savaşı çıkarmaya değil, DEAŞ ve ülke sınırlarının korunmasına odaklanmalılar” ifadelerini kullanarak ilk kez savaş ihtimalini dillendirdi.

YEMEN’E DE GÜVENLi BÖLGE UYGULAMASI

Oval Ofis’teki koltuğuna oturur oturmaz başkanlık kararnameleriyle iç politikada kritik kararlara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, dış politikasını telefon diplomasisiyle yürütmeye devam ediyor. Yeni Başkan, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Güney Kore Devlet Başkanlığına vekâlet eden Hwang Kyo-ahn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Kral Selman’dan ‘Suriye ve Yemen’de güvenli bölgeler oluşturulmasını desteklemesini rica ettiği’ belirtildi. Kral Selman›ın ricaya katıldığı vurgulanan açıklamada, iki ülkenin İran›ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı ittifak içerisinde olacaklarına dikkat çekildi. Güney Kore lideriyle de görüşen Trump, ikim ülkenin ana tehdidinin Kuzey Kore olduğunun altını çizdi.