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Trump kendisini savunacak avukat bulamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde Rusya’nın müdahalesi ile ilgili açtığı soruşturmada kendisini savunacak avukat arıyor.

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Donald Trump, avukatı John Down’ın aniden istifası sonucu avukat arayışında. John Dowd, strateji konusunda Trump ile anlaşamadığını belirterek istifa etmişti. Trump’ın hukuk takımı, istifanın ardından 19 Mart’ta Avukat Theodore Olson ile görüşmüş ve red cevabı almıştı. Olson, katıldığı bir programda Beyaz Saray’ın bir kaos içinde göründüğünü ve bunun anormal bir durum olduğunu söylemişti.
 
Trump’ın hukuk takımı Olson’un ardından saldırgan tutumuyla bilinen ve birçok televizyon programında yer alan ünlü Joseph diGenova’yı avukat olarak duyurmuş hatta diGenova’nın eşi Victoria Toensin’in de takıma katılacağını umduklarını söylemişti.  Ancak Pazar günü Trump, çiftin hali hazırda temsil ettiği müvekkiller nedeni ile çıkar çatışması olacağı gerekçesiyle avukat olarak tutmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.
 
Trump’ın son olarak teklif götürdüğü Chicago’lu, eski Illinois ABD Savcısı, şirket ve ticaret suçlar konusunda uzman Dan K. Webb çıkar çatışması nedeni ile firmasının Trump’ın avukatlığını yapamayacağını açıkladı.  Firmadan yapılan açıklamada “Ticari çıkar çatışmaları nedeni ile yasal temsilciliği alamayacağız” dendi.
 
Trump’ın şuan avukatlığını Amerika Yasa ve Adalet Merkezinin baş danışmanı olan Jay Sekulow ile Avukat Ty Cobb üstlenmiş durumda. Ancak Sekulow’un alanda yetersiz tecrübesi ve Cobb’un Trump’ın değil başkanlık ofisinin avukatı olması nedeni ile Trump, kendisi için önemli bu soruşturmada güçlü bir avukata ihtiyaç duyuyor.
 
Ancak Trump’ın avukatlara zamanında ödeme yapmamakla ünlenmiş olması ve yasal danışmanlarının tavsiyelerine sürekli uymaması nedeni ile avukat bulması zorlaşıyor.
 
Öte yandan, Trump avukat bulamadığına ilişkin haberleri yalanlayarak, “Birçok firma ve avukat beni Rusya davasında temsil etmek istiyor. Sahte haberlere inanmayın. Ün ve zenginlik asla bir avukat tarafından red edilmez” diye sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

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