Trump, Küba ve Venezuela'ya meydan okudu

Trump Washington'ın, Küba'nın komünist diktatörlüğüne ve Venezuela'nın sosyalist zulmüne karşı meydan okuyarak, iki ülkenin kendi halklarına "siyasi ve dini" özgürlüklerin verilene kadar uygulanan yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi.
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