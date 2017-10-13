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Trump, Küba ve Venezuela'ya meydan okudu

ABD Başkanı Trump, Küba ve Venezuela'nın kendi halklarına özgürlüklerini verene kadar uygulanan yaptırımların sürdürüleceğini açıkladı.

  • İHA
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Trump Washington'ın, Küba'nın komünist diktatörlüğüne ve Venezuela'nın sosyalist zulmüne karşı meydan okuyarak, iki ülkenin kendi halklarına "siyasi ve dini" özgürlüklerin verilene kadar uygulanan yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi.
 
 

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