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Trump: O gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur

ABD Başkanı Trump, 'Askeri adım kesinlikle bir seçenek. Peki bu kaçınılmaz mı? Hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Askeri yolu kullanmamayı tercih ederim ancak Kuzey Kore'ye karşı bunu yaparsak o gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında,Kuzey Kore'ye karşı askeri bir seçeneğin "kaçınılmaz olmadığını" söyledi.

Trump ile Emir Sabah, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, "Askeri adım kesinlikle bir seçenek. Peki bu kaçınılmaz mı? Hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Askeri yolu kullanmamayı tercih ederim ancak Kuzey Kore'ye karşı bunu yaparsak o gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur." şeklinde konuştu.

Şu anda Kuzey Kore ile müzakere noktasında olmadıklarını dile getiren Trump, önceki diplomatik çabaların bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmadığına işaret etti.

 

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