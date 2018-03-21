Trump Macron'a İngiltere'de zehirlenen Rus eski ajanıyla ilgili süreçte İngiltere ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Macron'un yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkileri ilgilendiren çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, Rusya'nın İngiltere topraklarında sivil vatandaşları hedef alan kimyasal silah kullanımının ardından İngiltere ile dayanışma halinde olduklarının altını çizdi, ayrıca Rusya'nın (bu eylemden dolayı) sorumlu tutulması noktasında gereken adımların atılması için mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD ile Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda nasıl bir araya gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı da belirtildi.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergie Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta zehirlenmiş olarak bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiliz hükümeti, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını ve 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.