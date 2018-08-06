Trump, oğlunun kendisine haber vermeden Rus Avukat ile görüştüğünü doğruladı

Trump, dün, twitter hesabı aracılığıyla yayınladığı mesajda, oğlu Donald Junior Trump ile Veselnitskaya arasında gerçekleşen görüşmeden haberdar olmadığını ve bunu pek çok kez dile getirdiğini ifade etti.

ABD Başsavcısı Robert Mueller ise Rus Avukat olayına dair soruşturmayı genişletiyor. Mueller, 2016 seçim sürecinde Rusya ile Trump’ın seçim kampanyası ekibi arasında ilişki olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ağustos 2018

“Yalanlarla serpiştirilmiş en büyük yargı hamlesi”

Trump, dün yayınladığı ve Mueller’e eleştiriler yönelttiği tweet silsilesinde, Başsavcı tarafından yürütülen soruşturmayı, “ABD tarihinin yalanlarla serpiştirilmiş en büyük yargı hamlesi” olarak niteledi.

Washington Post gazetesinde, dün yer alan habere göre, oğlu Junior Trump’ın, Veselnistkaya ile yaptığı görüşmeye dair yargıya bilgi vermiş olduğundan çekiniyor.

Başkan Trump ise Washington Post’un haberini yalanlayarak, “tamamen uydurma” olduğunu iddia etti.

“Bu belgeler babanıza yardımcı olacak”

İddialara göre, oğul Trump ile Rus Avukat arasında Trump Tower’da gerçekleşen toplantıyı müzisyen Rob Goldstone organize etti. Goldstone, Trump’ın oğlunu arayarak, “Hillary Clinton’ın Rusya ile ilişkileri hakkında önemli bilgiler sağlayacak belgelerim var. Bu belgeler babanıza yardımcı olacak” dedi. Oğul Trump ise bunun üzerine daveti kabul etti.

Trump’ın damadı Jared Kushner ve seçim kampanyası müdürü Paul Manafort’un da katıldığı toplantıya ilişkin haberler, ABD medyasında geniş bir yer tuttu.

Oğul Trump ise konuya ilişkin 2017 yılında yaptığı açıklamada, Veselnitskaya’nın Rus hükümeti tarafından görevlendirildiğini açıkça reddettiğini ifade ederek, “Sonuç olarak bize verecek bilgisi de yoktu” ifadesini kullanmıştı.

Görüşmede, hangi kanun çiğnenmiş?

ABD medyası, toplantının Başkan Trump’ın emriyle gerçekleştirildiğini iddia etse de, Trump’ın avukatları iddiaları yalanlamıştı. Ancak avukatlar, Savcı Mueller’e verdikleri ifadelerde, toplantı emrinin Trump tarafından verildiğini kabul etmişti.

Buna rağmen avukatlar, görüşmede yasadışı hiçbir şeyin vuku bulmadığını belirtmişti.

Konuya dair, dün bir açıklama yapan Trump’ın avukatlarından Jay Sekolo, “Sorulması gereken soru bu görüşmenin nasıl yasadışı olabileceğidir. Görüşmede, hangi kanun çiğnenmiş?” diye konuştu.

(Şark'ul Avsat)