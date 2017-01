Trump'tan otomotiv üreticilerine ABD şartı

ABD başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump, ABD'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarına ülkede üretim mesajı verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemdeki sözleriyle ABD'den ayrılan istihdamı geri getirmeye başladığını vurgulayarak, "Otomotiv firmaları ve diğerleri, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, üretimi tekrar burada yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında üretimlerini ABD dışına taşıyan şirketlere geri dönmeleri çağrısı yapmış aksi halde ağır vergiler ödeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

