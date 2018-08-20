Trump PKK’ya sponsor buldu!

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Ortadoğu kentlerini harabeye çeviren, yağmalayan ve bu bölgelerin kontrolünü bir başka terör örgütü PKK’ya bırakan ABD, ‘masraflar’ için sponsor buldu. Çoğunluğunu PKK/YPG’li militanların oluşturduğu SDG’ye ‘Rakka’nın restorasyonu’ adı altında akacak parayı artık Washington değil ‘Ortadoğu’nun zengin ülkeleri’ ödeyecek. Konu hakkında tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’de sözde istikrarın sağlanması için vermeyi vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığını bildirdi ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kast ederek “Zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD’nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!” dedi.

50 BAE’DEN

Riyad yönetimi geçen hafta ‘Rakka’nın ayağa kalkması için’ 100 milyon dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını duyurdu. Bunun 100 milyon doları Suudi Arabistan’dan, 50 milyonu ise BAE’den.

Putin’den AB’ye imar teklifi

Almanya’da Angela Merkel ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerine ‘Suriye’yi yeniden imar etme’ teklifinde bulundu. Sadece Avrupa’da değil Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde milyonlarca Suriyeli mülteci olduğuna dikkat çeken Rus lider, geri dönüşler için güvenli bölgeler oluşturmanın ve savaş sırasında büyük zarar gören altyapının yenilenmesinin AB’nin bütünlüğü için de gerekli olduğunu söyledi. Merkel de Putin’i İdlib’in kuzeyinde insani bir felaketin önlenmesi konusunda uyardı.