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Trump, Putin ile görüşmek üzere İngiltere’den ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Helsinki’de yapacakları zirveye katılmak üzere İngiltere’den ayrıldı.

  • IHA
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump,  İngiliz halkı tarafından büyük protestolara yol açan İngiltere gezisini sonlandırdı. Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştireceği zirve için yola çıktığı öğrenildi. Trump’ın Helsinki zirvesi için, “Çok bir beklentim yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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