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Trump, Putin’i ABD’ye davet etmiş

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede Putin’i ABD’ye davet ettiğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 20 Mart’ta ABD Başkanı Donlad Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi esnasında Trump’ın Putin’i ABD’nin başkenti Washington’a davet ettiğini açıkladı. Uşakov, Trump cephesinden 20 Mart'ta gelen davete ilişkin, “Bir aksilik olmaması halinde ABD’lilerin olası bir görüşmeyi konuşma yönündeki teklifleri konusundaki fikirlerini değiştirmeyeceklerini umuyorum” dedi. 

 

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