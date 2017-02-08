Trump: Putin'i tanımam, Rusya'da iş yapmadım
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Rusya'da hiçbir anlaşma gerçekleştirmediğini bildirdi.
- DHA
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'i tanımıyorum, Rusya'da hiçbir anlaşmam yok. Aynı zamanda Obama İran ile, ‘Bir numaralı terörist' ile anlaşma yapabilir, bunda bir sorun yok!" ifadelerini kullandı.
Daha önce Fox News'e konuşan Trump, Putin ile anlaşacağından emin olmadığını, fakat uluslararası terörizmde Rusya'nın yardımını beklediğini belirtti.
I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Şubat 2017
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