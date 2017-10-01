Trump: Rex Tillerson’un Kuzey Kore lideri ile görüşme çabası zaman kaybı

Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson’un Çin ziyareti sırasında "Kuzey Kore ile doğrudan iletişim kanalları bulunduğu" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ekim 2017

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a “küçük roket adam” diyen Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Rex Tillerson’a, bizim harika Dışişleri Bakanımıza, 'küçük roket adam' ile görüşme yapmaya çalışmakla zamanını boşa harcadığını söyledim. Enerjini koru Rex yapmamız gerekeni yapacağız.”

Çin’in başkenti Pekin’de gazetecilerin Kuzey Kore yönetimi ile nasıl masaya oturacaklarını sorması üzerine Tillerson, görüşme yollarını araştırdıklarını söyleyerek, "Pyongyang ile iletişim kanallarımız var. Tamamen karanlıkta değiliz." değerlendirmesinde bulunmuştu.