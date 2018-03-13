Trump: Rex ve ben bazı konularda farklı görüşlere sahiptik, Pompeo ve ben aynı fikirlere sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine Mike Pompeo'yu atama kararına ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tillerson için, "Göreve kendini adamışlığı ve yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunum." ifadelerini kullanan Trump, "Rex ve ben uzun zamandan beri bu konuyu konuşuyoruz. Aslında iyi anlaşıyorduk fakat bazı konularda farklı görüşlere sahiptik. İran anlaşmasına baktığımız zaman, bence bu berbat. Galiba onun için çok fazla sorun yoktu. Ben ya (İran anlaşması) koparmak ya da bir şey yapmak istedim, o ise farklı düşündü." dedi.

Tillerson'u görevden alma kararını kendisinin verdiğini vurgulayan Trump, "Dürüst olmak gerekirse Tillerson ile bu konuyu fazla konuşmadım. Kararı kendim verdim." ifadesini kullandı.

Trump, Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo'dan ise övgüyle bahsetti.

"Pompeo ve ben aynı fikirlere sahibiz. Müthiş bir enerjisi ve bilgi birikimi var." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve zaten bu sebepten dolayı Dışişleri Bakanlığı görevine atadım." şeklinde konuştu.

Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmiş ve Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.