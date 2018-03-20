Trump: Riyad ABD ekonomisi için 'büyük müşteri'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Washington’da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü.

Trump, 2 levha üzerinde Riyad yönetiminin ABD'den alacağı değeri 12 milyar doları bulan silahları ve ABD'ye faydalarını anlattı. Trump'ın silah satışının ABD vatandaşları için ne kadar faydalı olacağı ne kadar iş imkanları doğuracağı levhayı gösterdiği anlarda Prens Selman'ın yüz ifadeleri dikkat çekti.

Trump, silah üretimlerinden dolayı ABD'de ilave 40 bin istihdam yaratılacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah aldığını ve almaya devam ettiğini kaydeden Trump, basın mensuplarına, üzerinde Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların olduğu karton bir panoyu da gösterdi.