Trump: Rusya, Esed hayvanını desteklemeseydi ortada sorun olmazdı
ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı Esed’i ima ederek, Rusya lideri Putin’in ‘çok kötü bir adamı’ desteklediğini ve böylesi bir işbirliğinin hem Rusya hem de tüm dünya için kötü olacağını savundu.
Fox Business’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki mevcut durumun faturasını Moskova’nın Esed’e verdiği desteğe kesti ve Esed için ‘hayvan’ yakıştırması yaptı.
Trump “Rusya, Suriye’ye gidip o hayvana arka çıkmamış olsaydı ortada bir sorun olmazdı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘çok kötü bir adamı’ desteklediğini söyleyen Trump, bu işbirliğinin hem Rusya hem tüm dünya için kötü olacağını savundu.
ABD’nin geçen cuma günü Suriye’nin Şayrat hava üssünü vurmasını da değerlendiren Trump “İnsanların korkunç kimyasal silahlar kullandığını gördüğümde… O güzel çocukların babalarının kollarında öldüğünü gördüğümde, hemen (Savunma Bakanı James) Mattis’i aradım” ifadelerini kullandı.
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