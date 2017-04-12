Trump: Rusya, Esed hayvanını desteklemeseydi ortada sorun olmazdı ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı Esed’i ima ederek, Rusya lideri Putin’in ‘çok kötü bir adamı’ desteklediğini ve böylesi bir işbirliğinin hem Rusya hem de tüm dünya için kötü olacağını savundu.