Trump sonrası Suriye’de olası senaryolar: Güneyde güvenli bölge ve PYD’siz mücadele

ABD’de Başkanlık görevine Donald Trump’ın gelmesiyle birlikte, Washington’dan, Obama politikalarını sıfırlayacak yeni adımlar geliyor. Beyaz Saray’ın yeni kadrosu daha ilk iki haftadan hem iç politikada hem de dış politikada alışılmadık söylemler ve adımlar üzerinde ısrar ediyor. Bu rüzgârın özellikle Suriye sorununa bakışta da etki göstereceği tahmin ediliyor. Zaten Trump da bu tahmini doğrulayacak şekilde itirazlar geliştirdi ve geliştiriyor.

Oval Ofis’in yeni sahibi iki gün önce, halefi Başkan Obama’dan yadigâr DEAŞ’la mücadele planını ‘alternatifleri geliştirilemediği ve tek bir aktör üzerinden ilerlediği’ için reddetti. Geçen hafta da Demokratların yıllarca ayak direttiği Suriye’de güvenli bölge konusunda Suudi Arabistan’la anlaştı. Fakat Trump bugüne kadar yeni politikaları hakkında net de konuşmadı. Şimdi, Suriye krizinde ortada iki soru duruyor:

1- Terör örgütü DEAŞ’la mücadele ne şekilde ve kimlerin ittifakıyla yapılacak?

2- Suriye’de hangi bölgede ve kimlerin asayişinde güvenli bölge ya da bölgeler oluşturulacak?

Donald Trump’ın politikalarında belirleyici olan -ikisi stratejiden ikisi de askeriyeden sorumlu- dört isim göze çarpıyor.

STEVE BANNON

PYD’YE KUŞKULU BAKAN BAŞ STRATEJİST

Donald Trump baş stratejist konumuna tartışmalı bir isim olan Steve Bannon’ı getirdi. Tartışmalı çünkü –düzen siyasetinin dışında kalan Breitbart sitesinin kurucusu- Bannon aşırı milliyetçi görüşleriyle biliniyor. Sadece bu kadar da değil, Arap basınına göre Bannon geçen haftalarda Demokrat Partili Tulsi Gabbard’ı Suriye rejiminin lideri Esad ile görüştüren Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi (SSNP) ile ilişki içerisinde.

SSNP, 1932’de kurulmuş ve uzun süre yer altı faaliyetler yürütmüş Suriye milliyetçisi olarak bilinen bir parti. Amacı ‘Büyük Suriye’yi (Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin, İsrail) kurmak olan SSNP, tüzüğü ve programında (4.maddede) “Suriye ulusu etnik birliğin bir ürünüdür” ifadesine yer veriyor. Yani bu, Obama’nın bu zamana kadar terör örgütü DEAŞ’a karşı önplana çıkardığı PYD’nin federasyon tezinden dolayı daha ilk adımdan kaybedebileceği anlamına geliyor. 2014’e kadar ÖSO’ya bağlı olan SSNP’nin, bu yüzden, terör örgütü PYD ile mesafeli olduğu biliniyor.

Bannon’ın kurucusu olduğu Breitbart sitesinde de PYD ile ilgili çoğunlukla olumsuz ifadeler yer alıyor. Manhattanlı anarko komünist grupların katıldığı ‘Marksist örgüt’ olarak tanıtılan PYD, Süryaniler’e bölgede yaptığı zulümlerle anılıyor. Bu detay da Bannon için önemli, çünkü, baş startejist Hıristiyanları önceleyen düşüncelere sahip. Öte yandan bölgede PYD muhalifliği ile bilinen Kürt hareketi ENKS’nin Washington’dan davet alması da terör örgütünün Obama dönemindeki rahatlığı bulamayacağını gösteriyor.

GOLAN TEPELERİ’NE ABD KORUMASI

Seçimden sonra İsrail Büyükelçisi Ron Dermer ile görüşmesinde Steve Bannon, ‘Amaliah’ isimli bir Amerikan-İsrail STK’sının kurucusu olan, Moti Kahana ile tanıştı. Suriye’nin güneyinde güvenli bölge kurmak için mücadele veren Amaliah, bu görüşme sonrası Bannon’ı yanına çekmeye çalıştı. Hatta Kahana, forward.com sitesinin iddiasına göre STK’da çalışan Müslüman arkadaşı Oz Sultan’la birlikte Bannon’ı Golan Tepeleri’ni ziyarete çağırdı.

Yine forward.com’da yer alan ifadesine göre Kahana, Bannon hakkında şunları söyledi: “Bu görüşmede arkadaş olduk. Bannon Suriyelilerin ABD’ye gelmesini istemiyor. Ona bunun için Suriye’nin güneyinde bir güvenli bölge oluşturulabileceğini söyledim.” Kahana’nın bahsettiği güvenli bölge İsrail’in işgalindeki Golan Tepeleri’nin yanıbaşında, merkezinde Deraa’nın bulunduğu DEAŞ’tan arındırılmış bir alan. Mossad’a yakınlığıyla bilinen İsrailli haber sitesi Debka’da da konu hakkında önemli bir haber yer aldı: Site, Trump’la Putin arasındaki yeni anlaşma uyarınca, Suriye’den Hizbullah ve Şii milislerin çıkartılacağını ve ABD ile Türkiye’ye güvenli bölgeler tahsis edileceğini yazdı. İddiaya göre Türkiye Bab’a kadar olan kuzeydeki alanda kendi güvenli bölgesini oluşturacakken, ABD güneyde ve kuzey doğuda olmak üzere iki bölgede ‘safe zone’ oluşturacak. Rusya ise Suriye’nin batısında üslerini güvenceye alacak.