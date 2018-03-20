Trump: Şu anda daha önce DEAŞ'ın elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünü geri aldık

Suudi Veliaht Prensi Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına ikili ve bölgesel ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'la mücadele bağlamında da bir değerlendirme yapan Trump, şunları söyledi:

"Şu anda daha önce DEAŞ'ın elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünü geri aldık. Bunu muhtemelen daha önce kimseden duymadınız. Çok hızlı hareket ettik ve o bölgedeki bu mücadele sonuna geliyor. Böylece uzunca süredir çıkmak istediğimiz bazı bölgelerden çıkabileceğiz. Artık diğer ülkeler kapasiteleri ölçüsünde bu konuyu ele alabilecekler."

Gazetecilerin İran'la ilgili bir sorusuna cevap veren Muhammed bin Selman da bu konuyu detaylı şekilde konuşacaklarını belirtti.