Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump Suriye'nin kuzeyinde Arap gücü planladı

ABD, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yaptığı Zeytin Dalı Harelatı'ndan sonra şimdi söz konusu ülkenin kuzeyinde Araplardan oluşan birlik kurmaya çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wall Street Journal gazetesi,Trump'ın atamasıyla Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton  ve Mısır istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile görüşme yaptığını yazdı.

ABD ARAPLARDAN ASKER İSTEYECEK

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

RUSYA VE İRAN KORKUSU BASKIN GELDİ

Trump'ın "Suriye'den askerlerimizi çekeceğiz" açıklamasının ardından gelen "Bunlar dedikodu" açıklaması sonrası belirsizlik yerini koruyor.

Basında çıkan haberde, Rusya ve İran'ın bölgede giderek güçlenmesi devam ederken, ABD yönetiminin için Suriye'den çekilinmesini doğru bulmayanların sayısı da bir hayli fazla.

Kaynak: ENSONHABER

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsı sokaklarda megafonla afişe etti

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsı sokaklarda megafonla afişe etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Eski evden servet çıktı

Eski evden servet çıktı

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA