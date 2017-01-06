Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Coats'ı aday gösterecek

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörlüğüne Indiana eyaleti eski senatörü Dan Coats’ı aday göstereceği bildirildi.

ABD basınının, Trump’ın geçici hükümetinden bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Coats’ın ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörlüğüne getirileceği kaydedildi.

1981-1988 yıllarında Temsilciler Meclisinde görev yapan Coats, 2001-2005 yıllarında da ABD’nin Almanya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

ABD Senatosuna 2010'da seçilen Coast’ın görev süresi geçen hafta sona ermişti.

Trump ile geçen sene kasım ayında görüşen Coats, basına "Buraya tecrübelerimi paylaşmak üzere davet edildim. Ben de buna karşılık bazı tecrübelerimi aktararak önerilerimi paylaştım." açıklamasında bulunmuştu.

Coats, 2015'de yaptığı bir açıklamada, "DEAŞ’a yabancı savaşçıların katılımını engellemek için Türkiye’nin sınır güvenliğini NATO’nun sağlaması gerektiğini" söylemişti.