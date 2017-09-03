Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump ve Abe Kuzey Kore'ye karşı birlik mesajı verdi

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile yaptığı telefon görüşmesinde 'büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini' ele aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı "en üst seviyeye çıkartmak" noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.
 
Kuzey Kore'nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump'ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA