Trump ve ekibi kasırgada ölenler için dua etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da eşi kurmaylarıyla Harvey Kasırgası'nın verdiği zarar ve yapılan çalışmlarak yönelik bilgi aldı.

ÖLENLER İÇİN BEYAZ SARAY'DA DUA

Toplantı sırasında, kasırga nedeniyle hayatını kaybeden 46 kişi için dua edildi. Trump'ın yanında duran isimler, ABD Başkanı'nın sırtına ellerini koyarak dua ettiler.

TRUMP 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Afet sonrası yardımı, önerilen bütçe kesintilerinden ayrı gördüğünü belirten Trump, Harvey Kasırgası felaketi sonrası, kendi bütçesinden de 1 milyon dolar yardım çalışmaları için bağışladı.

ABD'NİN STRATEJİK PETROL REZERVİ AÇILDI

Trump yönetimi, Harvey fırtınasının vurduğu bölgedeki petrol rafinerilerde üretimin kesintiye uğraması ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ABD'nin petrol rezervlerini açma kararı aldı.

ABD Enerji Bakanlığı açıklamasında, "Stratejik Petrol Rezervi"nin West Hackberry'deki yer altındaki deposundan 500 bin varil petrolün Louisiana'nın Lake Charles bölgesindeki Phillips 66 rafinerisine göndereceğini duyurdu.

COLONIAL KAPATILDI

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey fırtınası, körfez bölgesindeki rafinelerin kapanmasına neden olduktan sonra, buna bağlı olarak, Houston'dan Doğu Yakasına yakıt taşıyan Colonial boru hattındaki akış zorunlu olarak durdu.

MOODY'S: "ZARAR 75 MİLYAR DOLAR"

Bu arada, Moody's Analytics'in yaptığı tahmine göre, Harvey'nin güneydoğu Teksas'da 51 ila 75 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı. Ulusal Kasırga Merkezi'nin hesaplamasına göre, 2005'teki Katrina Kasırgası 108 milyar dolarlık bir zarara neden oldu. Bazılarına göre zarar 250 milyar doları bulmuştu.