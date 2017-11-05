Trump ve Kral Selman telefonda görüştü

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın New York'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin Trump'a taziyelerini ilettiği belirtildi.

İki liderin Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısı hakkında da konuştuğu ifade edilen açıklamada, "Liderler, aşırıcı ideolojilere karşı mücadele edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

Trump ve Kral Selman'ın telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı silahların da gündeme geldiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: