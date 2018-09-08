Trump, yaklaşan İdlib operasyonu nedeniyle Suriye'den çekilme planını değiştirdi

Beş ay önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesini istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan İdlib operasyonuyla planını değiştirdi.

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un özel haberine göre, ABD lideri Washington'ın bölgedeki amaçları için süresi belirsiz askeri çaba ve büyük bir diplomatik baskı uygulamayı kabul etti.

Haberini Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandıran Washington Post, terör örgütü DEAŞ'e karşı verilen savaşın neredeyse tamamlandığını ve Pentagon'un halihazırdaki bir numaralı hedefinin İran güçlerinin Suriye'den çekilmesi olduğunu aktarıyor.

Yeni Suriye politikasında tüm Suriyelilerin ve uluslararası toplumun kabul ettiği bir hükümet ile istikrarlı kurumlar da var.

Washington Post'a göre, Trump'ın fikrini değiştiren olay partner olarak gördüğü Rusya'nın İran'a yardım etmesi oldu. İç savaşta Beşar Esad'ın yanında saf tutan Rusya ve İran, halihazırda muhaliflerin elindeki son vilayet olan İdlib'e saldırmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana Rus jetleri birçok kez bombardıman yaptı.

2 bin 200 Amerikan askerinin iç savaş ülkesinden çekilmeyeceğini belirten gazete, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin "Acele etmemize gerek yok" sözlerine yer verdi.

Radikal politika değişikliğine işaret eden bir başka açıklama ise, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan geldi. General Dunford, Başkan Trump'la Suriye'de bir askeri seçeneği rutin olarak konuştuklarını söyledi.

Reuters haber ajansının sabaha karşı 05.33'te 'son dakika' koduyla geçtiği habere göre, Dunford Washington'ın Şam rejimini birçok kez İdlib'de kimyasal silah kullanılmaması için uyardığını hatırlattı.

ABD Genelkurmay Başkanı, "Trump bizden askeri seçenekler bekliyor ve biz de gelişmelere göre seçenekleri güncelliyoruz" dedi.

RUSYA'YA GÖZDAĞI

Öte yandan, ABD Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta askeri tatbikata girişti. CNN'ne konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tatbikata 100'den fazla Amerikan askerinin katılacağını ve tatbikatın birkaç gün süreceğini söyledi.

55 kilmetrelik alanda icra edilen gövde gösterisinin, bölgede Rusya'nın operasyon yapacağı yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkat çekiyor. CNN'ne bilgi veren yetkili, söz konusu tatbikatın Rusya tehdidine karşı bir hazırlık olduğunu dile getirdi.

(Milliyet)