Trump: Ekonomi yönetimindeki pozisyonlarda yoksul insan istemiyorum

Iowa eyaletine bağlı Cedar Rapids kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, işbaşına gelmelerinin ardından ülkede işsizliğin son 16 yıldaki en düşük düzeye indiğini, üretimin de son derece iyi gittiğini söyledi. Yurtdışındaki Amerikan şirketlerinin, ABD'ye geri dönmeye başladıklarını belirten Trump, kendisine ülkenin ekonomi yönetimini neden zenginlere bıraktığı yönünde sorular geldiğini söyledi ve bunu 'Çünkü istediğimiz düşünce yapısı bu. Ekonomi yönetimini elimizde tutmak için bu insanları atadım' diye açıkladı.

Göreve atadığı kişilerin parayı umursamadıklarını, ülkeye hizmet etme çabasında olduklarını savunan Trump, 'Bu göreve gelmek için birçok şeyden vazgeçtiler' dedi.

Goldman Sachs başkanlığını bırakarak, Beyaz Saraya Baş Ekonomi Danışmanı olarak atanan Gary Cohn'u örnek gösteren Trump, 'Cohn, Goldman Sachs'ın başkanıydı. Zeki biri. O bizi temsil ediyor. Çok yüksek bir maaşı arkasında bıraktı, şimdi çerez parasına çalışıyor. Bu insanlar zeki işadamları ve bize gereken de bunlar. Böylelikle dünya artık bizden yararlanmayı durduracak' dedi.

Trump, 'Zengin yada yoksul tüm insanları seviyorum ancak özellikle ekonomi yönetimindeki pozisyonlarda yoksul insan istemiyorum. Bu size mantıklı gelmiyor mu? Eğer ısrar ederseniz bu durumu değiştirebilirim ama ben böylesini daha çok beğeniyorum. Bu insanlar buralara gelmek için nelerden feragat ettiler' diye konuştu.