Trump yönetiminin Yemen'deki ilk harekatında 1 ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Donald Trump yönetiminde Yemen'e düzenlediği ilk operasyonda 1 ABD askeri öldü, 3 ABD askeri de yaralandı.
- DHA
ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerikan ordusunun El Kaide terör örgütüne karşı Yemen'de düzenlediği ilk askeri operasyon sırasında 1 ABD askeri öldü. ABD ordusu Merkezi Komutasından yapılan açıklamada, dün El Kaide'de karşı karadan yürütülen söz konusu operasyon sırasında 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
ABD ordusu sabah saatlerinde Yemen'de El Kaide'ye ait olduğu ifade edilen hedeflere hava taarruzu gerçekleştirmişti.
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