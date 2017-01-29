Trump yönetiminin Yemen'deki ilk harekatında 1 ABD askeri öldü

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerikan ordusunun El Kaide terör örgütüne karşı Yemen'de düzenlediği ilk askeri operasyon sırasında 1 ABD askeri öldü. ABD ordusu Merkezi Komutasından yapılan açıklamada, dün El Kaide'de karşı karadan yürütülen söz konusu operasyon sırasında 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

ABD ordusu sabah saatlerinde Yemen'de El Kaide'ye ait olduğu ifade edilen hedeflere hava taarruzu gerçekleştirmişti.

Küresel terör örgütlerine karşı daha katı mücadele edileceğini vaat eden yeni Başkan Donald Trump'ın görevi devralmasından bu yana, ABD ordusu ilk defa kayıp verdi.

Zorunlu iniş yapan uçak imha edildi

Merkezi Komuta CENTCOM'un yaptığı açıklamaya göre, çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınlarına zorunlu iniş yapan bir ABD uçağında 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı. Tekrar uçması mümkün olmayacak şekilde hasar gören uçağın daha sonra 'kasıtlı olarak imha edildiği' bildirildi.

14 El Kaide militanın öldürüldüğü ifade edilen CENTCOM açıklamasında, isimlerinin Abdulrauf El Dahab, Sultan El Dahab, ve Seyif El Nims olduğu söylenen 3 üst düzey El Kaide yöneticisinin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AP ajansına bilgi veren ve ismi gizli tutulan bir yerel yetkili de, Yemen'in Rada bölgesinin Yakla köyü yakınlarındaki alana Apache taarruz helikopterleriyle havadan saldırıldığını, daha sonra komandolar indirilerek operasyon düzenlendiğini aktardı.