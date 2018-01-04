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Trump zehirlenmekten korkuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılını anlatan ve 9 Ocak’ta piyasaya çıkacak olan ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ının İçinde’ adlı kitabın bazı bölümleri basına sızdı.

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New York Times’ın haberine göre kitapta Trump’ın zehirlenmekten korktuğu için fast food gıdaları tercih ettiği belirtildi ve “Hamburger yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması” denildi. Trump’ın Beyaz Saray’daki yaşamı değiştirdiğine değinilen kitapta, Başkan’ın odasında yerde duran bir gömleği kaldırdıkları için temizlik görevlilerini ‘Eğer gömleğim yerdeyse orada durmasını istediğim içindir’ diye azarladığı ifade edildi. Özellikle diş fırçasına dokunulmasına asla izin vermeyen Trump’ın yatağının örtüsünü kendisinin kaldırdığı öne sürüldü. 

IVANKA ADAY OLACAK

Kitapta ayrıca, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in Trump’a Londra yönetimi tarafından dinlediği bilgisini verdiği iddia edildi. Bir diğer bölümde ise Başkan’ın kızı Ivanka’nın başkan adayı olmak için eşi Jared Kushner ile anlaştığı öne sürüldü. 

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