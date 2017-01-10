Trump’a dış politikada kaos devrediliyor
ABD’de Obama yönetimi yeni Başkan Trump’a dış politikada bir enkaz bırakıyor. Konu hakkında bir rapor yayımlayan Ulusal İstihbarat Konseyi, Trump’ın önümüzdeki senelerde ‘karmaşık’ ve ‘ittifak kurmanın zor olacağı’ bir düzenle karşılaşacağını vurguladı.
Türkiye ile Rusya’nın stratejik ittifakının ardından Ortadoğu’da yalnız kalan Obama yönetimi, sekiz yıldır hiç karşısına almadığı Suriye rejiminin müttefiklerine saldırarak seçilmiş Başkan Donald Trump’a çatışmalarla dolu bir dış politika emanet etmeye hazırlanıyor.
LİBERALİZMİN SONU
ABD’de Ulusal İstihbarat Konseyi 20 Ocak’ta Barack Obama’dan görevi devralacak yeni Başkan Trump’ın karşı karşıya olduğu riskleri ele alan ‘Küresel Eğilim: İlerleme Paradoksu’ isimli bir rapor yayımladı. Konseyin hazırladığı raporda, Soğuk Savaş döneminde başlayan Amerika denetimindeki çağın sonuna yaklaşıldığı vurgulandı. Washington’ın öngördüğü liberal modelin hem sağ hem de sol popülizmin söylemine yenik düştüğünün belirtildiği raporda, Trump’ın dış politikada çatışmalarla dolu bir manzarayla muhatap olacağının altı çizildi.
RUSYA UYARISI
Konsey ayrıca, Putin ile yakınlaşarak Ortadoğu’da düzen tesis etmek isteyen Trump’a gelecek beş yıllık dönemde uluslararası arenada ittifak kurmanın güçleşeceğini bildirdi. Başta Suriye olmak üzere çatışmalarla iç içe bölge coğrafyasında düzeni sağlamanın zorluğuna değinilen raporda, “Düzeni savunmak kısa vadede pahalıya mal olur, uzun vadedeyse çökmeye mahkûmdur” denilerek Trump’ın izleyeceği politika hakkında uyarılarda bulunuldu.
SON 24 SAATTE DİKKAT ÇEKENLER
- Obama yönetimi, 2006’da gerçekleştirilen Alexander Litvinenko suikastı şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 önemli Rus ismi fişledi.
- Rusya’nın Atina Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesi Başkanı Andrey Malanin evinde ölü bulundu.
- Koalisyon tarafından Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde DEAŞ’a karşı ilk defa karadan özel harekât birimi kullanıldı.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın lider kadrosunda olduğu iddia edilen Ali Damuş ve Mustafa Muğniye’yi küresel teröristler listesine ekledi.
- Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki ABD destroyeri USS Mahan’dan İran botlarına uyarı ateşi açtı.
Beyaz Saray’a içgüveysi
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner’ı baş danışmanı yaptı. Başkanlık seçiminde kampanya ekibinin bir parçası olan ve geçen sene Suriye’deki Esad rejiminin kukla muhaliflerinden Kassis ile Paris’te gizlice görüştüğü ortaya çıkan Kushner, daha önce de Trump’ın kabine mülakatları ve yabancı liderlerle toplantılarına katılmıştı. Bu göreve damadı yerine kızı Ivanka Trump’ın gelmesi bekleniyordu. Demokratlar kararı nepotizm gerekçesiyle eleştirdi.
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