Trump’a dış politikada kaos devrediliyor

Türkiye ile Rusya’nın stratejik ittifakının ardından Ortadoğu’da yalnız kalan Obama yönetimi, sekiz yıldır hiç karşısına almadığı Suriye rejiminin müttefiklerine saldırarak seçilmiş Başkan Donald Trump’a çatışmalarla dolu bir dış politika emanet etmeye hazırlanıyor.

LİBERALİZMİN SONU

ABD’de Ulusal İstihbarat Konseyi 20 Ocak’ta Barack Obama’dan görevi devralacak yeni Başkan Trump’ın karşı karşıya olduğu riskleri ele alan ‘Küresel Eğilim: İlerleme Paradoksu’ isimli bir rapor yayımladı. Konseyin hazırladığı raporda, Soğuk Savaş döneminde başlayan Amerika denetimindeki çağın sonuna yaklaşıldığı vurgulandı. Washington’ın öngördüğü liberal modelin hem sağ hem de sol popülizmin söylemine yenik düştüğünün belirtildiği raporda, Trump’ın dış politikada çatışmalarla dolu bir manzarayla muhatap olacağının altı çizildi.

RUSYA UYARISI

Konsey ayrıca, Putin ile yakınlaşarak Ortadoğu’da düzen tesis etmek isteyen Trump’a gelecek beş yıllık dönemde uluslararası arenada ittifak kurmanın güçleşeceğini bildirdi. Başta Suriye olmak üzere çatışmalarla iç içe bölge coğrafyasında düzeni sağlamanın zorluğuna değinilen raporda, “Düzeni savunmak kısa vadede pahalıya mal olur, uzun vadedeyse çökmeye mahkûmdur” denilerek Trump’ın izleyeceği politika hakkında uyarılarda bulunuldu.