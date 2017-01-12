Trump’a operasyon parti içinden mi?

İngiltere’deki The Guardian gazetesinde yayımlanan iki makaleye göre, CNN International’ın Donald Trump ile ilgili ortaya attığı ‘Rusya’nın elinde ABD’nin yeni Başkanı hakkında hassas bilgiler bulunuyor’ iddialarının ardında Cumhuriyetçilerin parmağı var. Guardian’dan Julian Borger’ın aktardığına göre her şey, Washington’da siyasi kişileri araştırmak için kurulmuş küçük istihbarat şirketine Trump’ın ön seçimdeki rakipleri arasında yer alan bir Cumhuriyetçi başvurmasıyla başladı. Yeni Başkan’ın o dönemde Parti içinden rakibi olan siyasetçi, eski güvenlik elemanları ve gazetecilerden oluşan bu şirkete Trump hakkında kapsamlı bir rapor hazırlamaları talimatı verdi.

DEMOKRATLAR ÖĞRENDİ

ABD’deki söz konusu şirket, Trump’ı araştırmak için Moskova ile bağlantıları kuvvetli Londra merkezli paravan Orbis ile anlaştı. Yıllarca MI6 adına Rusya’da çalışmalar yürütmüş olan Orbis şirketinin ortağı Christopher Steele, Trump hakkında Moskova merkezli bir tarama faaliyeti yürüttü. Fakat Trump ön seçimi kazanıp Cumhuriyetçi Parti’nin resmi başkan adayı olunca şirketin Cumhuriyetçi müşterisi bu araştırmadan vazgeçti. Bu sırada Christopher Steele’i ve elindeki bilgileri duyan bir Demokrat (Clinton’ın ekibinden olmadığı söyleniyor) Trump hakkındaki araştırmanın devamı için tüm maliyeti üstlendi.

FBI’A ULAŞTIRILDI

Temmuz ayında Rus kaynaklarından ulaştığı bilgilerin ciddiyetini fark eden eski İngiliz ajan Steele, dosyanın içeriğinden FBI’daki eski bağlantılarına bahsetti. Steele’den aldığın dosyanın bir kopyasını ABD’ye götürdüğü iddia edilen bir FBI yetkilisi, İngiliz istihbaratçıya olayı araştırma sözü verdi. Demokrat aday Hillary Clinton’ın kampanya direktörü John Podesta’nın e-postalarının hacklenmesiyle harekete geçen FBI, ‘Trump dosyası’ araştırmasını askıya aldı. Bir başka iddiaya göreyse FBI’ın üst düzey yetkilileriyle arası iyi olan ve Trump’ın kampanyasını destekleyen New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, olayın üstünün örtülmesini istedi.

HAVAALININDA BULUŞMA

ABD’li yetkililerin harekete geçmediğini gören Steele, hikâyeyi Mother Jones gazetesi editörü David Corn’a anlattı. Corn dosyanın varlığını ilk kez 31 Ekim’de gazetesinde duyurdu. Fakat Corn’un yazısı da ‘Trump dosyası’na ilgi çekmeyi başaramadı. Ta ki Cumhuriyetçi Senatör John McCain devreye girene kadar. Kremlin’in Trump hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna dair belgeleri gördüğünü iddia eden eski bir Batılı diplomattan olayı öğrenen John McCain, güvenilir bir ABD’li yetkiliyi Steele ile buluşmak için görevlendirdi. Hangi ülkede olduğu teyit edilemeyen bir havaalanında Financial Times gazetesi okur gibi yapan Steele ile buluşan ABD’li yetkili olayın iç yüzünü öğrendi. Yetkili McCain’e olayı anlatarak belgeleri sundu. Ancak iddiaların yeniden sağlam bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

MCCAIN YALANLAMADI

Hikâyenin kendisiyle ilgili kısmını McCain de yalanlamadı. Yazılı açıklama yapan McCain, geçen yılın sonunda Moskova’nın Trump’ın özel hayatıyla ilgili bilgilere sahip olduğunu gösteren bir dosyayı FBI’ya verdiğini

belirtti. McCain, dosyanın içindeki bilgilerin doğruluğunu teyit etme imkânı bulunmadığı için dosyayı FBI’ya iletmenin en doğru şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.

NSA: Sızıntıyla ilgimiz yok

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, dünya kamuoyunu sarsan ‘Rusya Trump hakkında uygunsuz bazı bilgiler topladı’ iddialarına yönelik basına bilgi sızdırdıkları suçlamasını reddetti. Clapper ‘sızıntıdan’ dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve istihbarat örgütlerinin bilginin güvenilir olup olmadığı konusunda bir yargıda bulunmadığına dikkat çekti.

ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Yeni Başkan ile konuyu görüştüklerini belirten Direktör “Bu belgelerin ABD istihbaratından gelmediğine inandığımı vurguladım. Güvenlik boşluğunun yıpratıcı olduğu konusunda hemfikiriz. İstihbarat servisleri Trump yönetiminde çalışmaya hazırdır” dedi. Trump önceki gün yaptığı basın toplantısında CNN’in gündeme getirdiği iddiaları yalanlayarak ‘uydurma’ bilgilerin basına istihbarat servisleri tarafından sızdırıldığını söylemişti.

ADI GEÇEN İNGİLİZ AJAN CHRİSTOPHER STEELE KİMDİR?

Londra merkezli özel istihbarat şirketi Orbis’in Christopher Burrows ile birlikte ortağı olan Christopher Steele 52 yaşında eski bir İngiliz gizli servisi (MI6) ajanı. Yıllarca Rusya ve Fransa’da MI6 adına casusluk yapan Steele, 2009 yılında emekli olup Orbis’i kurdu. FBI ile de kuvvetli bağları olan Steele, Fifa soruşturmasınd a ABD’ye yardımcı olmuştu. 2010’da Fifa’daki yolsuzluk da dâhil olmak üzere Steele’in derlediği kapsamlı rapor, FBI’ın ‘Avrasya Organize Suçlar’ adlı bir birim kurmasını sağlamıştı. Söz konusu birim, Rus oligarkların mali ve adli bağlarını kurmak için çalışıyor.