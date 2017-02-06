Putin'e saygı duyduğunu belirten Trump eleştirilerin hedefi oldu

Geçtiğimiz günlerde Fox News kanalında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'in gazeteci ve muhalif cinayetlerinden sorumlu bir katil" olduğuna dair iddialarla sıkıştırılan Trump, "biz de çok sayıda katile sahibiz. Bizim ülkemizin çok masum olduğunu düşünüyor musun?" şeklinde şaşırtıcı bir cevap vermiş ve eklemişti:

"Bizim de neler yaptığımıza bir bakın. Biz de çok sayıda hata yaptık"

PUTİN ESKİ BİR KGB AJANI, BİR HAYDUT

Bu açıklama üzerine Trump, ABD'de eleştiri ve öfkenin hedefi haline geldi. Kendi partisinden de çok sayıda eleştiri alan Trump'a en sert tepkiyi arkadaşı olan Cumhuriyetçi Senato Lideri Mitch McConnell verdi.

CNN'e konuşan McConnell "Rusların yaptıklarıyla ABD'nin yaptıkları arasında herhangi bir eşdeğerlik olduğunu düşünmüyorum" dedi ve Putin için "O eski bir KGB ajanı, bir haydut ve çoğumuz adil yollarla seçilmediğini düşünüyoruz" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI "İĞRENÇ"

ABD'nin eski Rusya büyükelçisi ve eski başkan Obama'nın danışmanlarından Michael McFaul da Trump'ın açıklamaları için "iğrenç" ifadesini kullandı.

ABD'de seçimi kazanan Cumhuriyetçiler, başkanları Trump'ın Putin'e mesafeli olmasını istediklerini sıkça tekrarlıyorlar.

M.Emin Üçer / Star