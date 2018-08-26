Trump'ın avukatı Giulani: Trump azledilirse halk ayaklanır

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Görevden azledilirsem piyasalar çöker" açıklamasının ardından avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani iç savaş uyarısı yaptı. Giulani, Donald Trump'ın hukuki değil, yalnızca siyasi nedenlerle azledilebileceğini ve böyle bir durumda da Amerikan halkının ayaklanacağını söyledi. Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesine ilişkin olarak, "Azledilmenin tamamen korkunç olacağını düşünüyorum. Bunun için bir neden yok. Başkan Ruslarla gizli anlaşma yapmadı. Yargıyı engellemedi. Cohen'in söylediği her şeyin aksi ispatlandı. Onu sadece siyasi nedenlerle azledebilirsiniz ve buna karşı Amerikan halkı ayaklanır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM KANUNLARINI İHLAL

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI ile anlaşarak itirafçı olması, "başkanlıktan azil süreci"ne ilişkin tartışmaları başlattı. Başkan'ın daha önce ilişki yaşadığı iki kadına Cohen'in seçim döneminde "sus payı" olarak ödeme yaptığı ve bu parayı seçim kampanyasında toplanan bağışlardan verdiği iddiası, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal ettiği ve dolayısıyla yargılanabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

KAMPANYA DİREKTÖRÜNE HAPİS

Cohen'ın FBI itirafçısı olmasıyla eşzamanlı olarak Trump'ın 2016'daki ABD Başkanlık Seçimleri kampanya direktörü Paul Manafort da yargılandığı davada 18 suçlamadan 8'inde suçlu bulundu. Manfort, 5'i vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan etmeme suçlarından mahkumiyet aldı.

İHLALLERDEN YARGILANABİLİR

ABD medyasına konuşan bazı yorumcular, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini iddia ediyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini belirtiyor.

Fırtınanın merkezinde Rusya var

ABD’de siyasi fırtına Rusya’nın 2016’daki Başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ederek Trump’ı başkan seçtirdiği iddialarıyla başladı. ABD istihbarat kurumları Rusya’nın seçimleri etkilediğinin kesin olduğunu savunan bir bildidiye imza attı. Soruşturma zamanla yeni boyutlar kazanarak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya arasında özel ilişkiler gündeme alındı. Trump, kendisine yönelik bu kampanyayı siyasi linç ve cadı avı olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada milyonlar

ABD Başkanı’ndan dikkat çeken bir çıkış da dün geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Donald Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insanı susturduğunu söyledi. Trump, “İnsanlar neyin gerçek neyin gerçek olmadığına sansür olmaksızın kendileri karar vermeli” ifadelerini kullandı.

HERKES FAKİRLEŞİR

Trump ise Fox televizyonuna yaptığı açıklamada hakkında çıkan “yargılanacak” iddialarına cevap vererek, “Size şunu söyleyeyim, Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir” dedi.

(Yenişafak)