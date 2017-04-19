Trump'ın 'azledildiğini' duymadan ölmedi

Sağlığını tamamen kaybedene kadar koyu bir Donald Trump muhalifi olduğu bilinen 75 yaşındaki Michael Garland Elliott hayatının son dakikalarını yaşarken, yanındaki dostlarından son bir istekte bulundu.

Elliott, 20 yıl önce boşandığı eski eşi Teresa Elliott'a telefon ederek son kez sesini duymak istedi. Teresa Elliott ise, aradan geçen bunca zamana rağmen, eski eşini son dakikalarında mutlu edecek sözlerin ne olduğunu biliyordu.

''HUZURLU BİR ŞEKİLDE SON NEFESİNİ VERDİ''

The Oregonian gazetesinde yayınlanan ölüm ilanına göre Teresa Elliott, 75 yaşındaki eski eşine son dakikalarında, "Donald Trump görevinden azledildi" dedi. İlanda, Michael Elliott'un bu haberi aldıktan sonra 'huzurlu bir şekilde son nefesini verdiği' belirtildi.

New York Daily News'e konuşan Teresa Elliott ise, "Son anları olduğunun farkındaydım. Onu son anlarında neyin rahatlatacağını da biliyordum ve bu onu gerçekten rahatlattı. Sonra son nefesini verdi" dedi.

''BAKARSINIZ YALAN DA OLMAZ''

Elliott, eski eşine son dakikalarında yalan söylemiş olmaktan dolayı vicdan azabı yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise, "Kesinlikle hayır. Güzel bir haberle ona veda edebilecekken neden yapmasaydım ki? Hem belki sonunda bakarsınız, bu bir yalan da olmaz" dedi.