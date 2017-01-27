Trump'ın Baş Stratejisti Bannon ABD medyasını eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Stratejisti Stephen Bannon, ABD medyasının 'muhalefet partisi' gibi tavır aldığını iddia ederek, 'Medya ağzını kapalı tutmalı ve bir süre için dinlemede kalmalı.' dedi.
- AA
Bannon, New York Times'a yaptığı açıklamada, ABD medyasına sert ve çarpıcı eleştirilerde bulundu.
Medya kuruluşlarının "muhalefet partisi" gibi davrandığını öne süren Bannon, "Medya utanmalı, aşağılanmalı, ağzını kapalı tutmalı ve bir süre için dinlemede kalmalı. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Hala Donald Trump'ın neden ABD Başkanı olduğunu anlamıyorlar." diye konuştu.
Bannon, başkanlık seçimi sonuçlarına göre ana akım medyanın hiçbir gücü olmadığını da iddia etti.
Stephen Bannon'un kurucusu olduğu Breitbart News, ABD'de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul ediliyor. Breitbart News, başkanlık seçimi sürecinde Donald Trump'a desteğiyle de öne çıkmıştı.
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