Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın Baş Stratejisti Bannon ABD medyasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Stratejisti Stephen Bannon, ABD medyasının 'muhalefet partisi' gibi tavır aldığını iddia ederek, 'Medya ağzını kapalı tutmalı ve bir süre için dinlemede kalmalı.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bannon, New York Times'a yaptığı açıklamada, ABD medyasına sert ve çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Medya kuruluşlarının "muhalefet partisi" gibi davrandığını öne süren Bannon, "Medya utanmalı, aşağılanmalı, ağzını kapalı tutmalı ve bir süre için dinlemede kalmalı. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Hala Donald Trump'ın neden ABD Başkanı olduğunu anlamıyorlar." diye konuştu.

Bannon, başkanlık seçimi sonuçlarına göre ana akım medyanın hiçbir gücü olmadığını da iddia etti.

Stephen Bannon'un kurucusu olduğu Breitbart News, ABD'de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul ediliyor. Breitbart News, başkanlık seçimi sürecinde Donald Trump'a desteğiyle de öne çıkmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA