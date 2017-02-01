Trump’ın Büyükelçisi’nden İran’a sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın orta menzilli füze denemesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu bildirerek, İran'ı sert şekilde uyardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin yaptığı çağrıyla İran'ın füze denemesi konusunda kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, BMGK Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un başkanlığındaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Haley, "İran'ın 29 Ocak Pazar günü orta büyüklükte bir füze deneme testine yaptığını doğruladık. Bu kesinlikle kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"Onlar savaş başlığı taşıyan balistik füze testi yapmamaları gerektiğini biliyor" diyen Haley, pazar günkü denemenin 50 kilogramlık bir taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve 300 kilometre kadar bir menzili olduğunu kaydetti.

"ABD naif değildir. Beklemeyeceğiz"

Konuşmasında sert bir şekilde "ABD naif değildir. Beklemeyeceğiz. Onlara seslendiğimizi göreceksiniz." ifadelerini kullanan Haley, "Onların, bunun kabul edemeyeceğimiz bir konu olduğunu anlamalarını sağlama konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Haley ayrıca, İran'ın dünyayı iyi oldukları konusunda ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Dünyadaki insanlara, bu konuda endişe duymamız gereken birşey olduğunu söyleyeceğim" dedi.

ABD'nin Tahran'ın füze teknolojisi tedarikini durdurmak istediğini vurgulayan Haley, hiçbir ülkenin İran'a füze teknolojisi tedarikinde bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, ABD dışında Avrupa Birliği de pazar günü füze denemesi yapan İran’a "güvensizliği derinleştirmemesi" uyarısında bulunurken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, denemelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve füzelerin nükleer savaş başlıkları taşıma amaçlı tasarlanmadığını bildirmişti.