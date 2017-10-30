Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.
Politico sitesinin haberine göre ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner haftasonu Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Kushner'in Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.
Kushner'in Suudi Arabistan'da hangi yetkililerle görüştüğü ve hangi konuyu görüştüğü hakkında bilgi verilmezken, Kushner Suudi Arabistan'a üçüncü ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.
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