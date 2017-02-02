Trump'ın ekibinden CNN'e boykot kararı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, CNN'e boykot uyguladığı öne sürüldü. ABD merkezli haber sitesi Politico'ya konuşan Beyaz Saray yetkilisi "Temsilcilerimizi, anlamlı ve gündemimizi tanıtacak yerlere gönderiyoruz. CNN bu kuruluşlar arasında değil fakat bu durum geçici" dedi.

BİZİ CEZALANDIRIYORLAR!

İsmini vermemek kaydıyla konuşan bir CNN muhabiri de Trump yönetimini hedef alarak "CNN'i sürüden ayırmak istiyorlar. Reytingimizi düşürerek bizi cezalandırmak istiyorlar" ifadesini kullandı. Trump'ın Basın Sözcüsü Sean Spicer ise boykot iddialarını yalanladı. Ancak Spicer'ın, katıldığı bir etkinlikte CNN'i kastederek "Burada oturup, olayların doğrusunu öğrenme isteği olmayan kişilerle muhatap olacak değilim" dediği öğrenildi.

CNN'in çok izlenen programcıların Jake Tapper da boykot iddialarını destekleyecek nitelikte açıklamalarda bulundu. Tapper, "Beyaz Saray'dan, Trump'ın son kararlarını net bir biçimde açıklayacak yetkililerin programımıza katılması talebinde bulunduk. Ancak Beyaz Saray talebimizi reddetti" dedi.

KURUMUNUZ BERBAT!

Trump, başkan seçildikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz. Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" demişti. Muhabirin itirazlarına Trump, CNN'e "Sizin kurumunuz berbat" tepkisini göstermişti.

Trump'ın 2004'ten beri tanıdığı CNN'in başındaki Jeff Zucker'in kendisi hakkında daha olumlu haberler yapmasını beklediği ancak beklentisi karşılanmayınca Zucker'a karşı tavır aldığı konuşuluyor.

Bu arada ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Exxon Mobil eski CEO'su Rex Tillerson'ın bu göreve getirilmesini onayladı. Tillerson, Senato'dan 43'e karşı 56 oy olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.