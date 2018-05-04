Trump’ın Filistin barış planı: İsrail, Doğu Kudüs’ün 4 mahallesinden çekilebilir

Gazetenin haberine göre, Filistin barış planının geçen hafta Washington’a ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a aktarıldığı belirtildi.

Trump yönetiminin İsrail’den, daha sonra Filistin’in başkenti olabileceği Doğu Kudüs’ün dört mahallesinden çekilmesini isteyeceğinin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a söylendiği belirtildi.

İsrail’in Kudüs’ten çekilmesi istenen dört mahallenin, Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat and Abu Dis, olduğu, Trump yönetiminin planın üzerinde geçen yıl çalıştığı ifade edildi. Potansiyel olarak tavizler olmasına rağmen İsrail’in bu planı kabul etmesinin beklendiği kaydedildi. Trump yönetiminin Filistin barış planının, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra açıklanmasının beklendiği belirtildi. The Jerusalem Post gazetesi ABD’li yetkililerinin bu konudaki haberi reddettiklerini, planın henüz taslak aşamasında olduğu, ancak son safhaya geldiğini yazdı.

Liberman Washington’a yaptığı ziyarette Başkan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Mille Güvenlik Danışmanı John Bolton, Savunma Bakanı James Mattis ve Başkan’ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt görüştüğü belirtildi.

İsrail’in vereceği tavizler karşılığında ABD yönetiminin Suriye veya İran ile anlaşmazlığın artmasın durumunda İsrail’e tam destek vereceği ifade edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, geçen ay ABD’nin İsrail Filistin anlaşmazlığını çözecek ABD planını kabul etmeyeceğini söylemişti. Abbas, “Onlarda dürüst bir şey beklemiyoruz ve onlardan hiçbir şey kabul etmeyeceğiz” demişti.