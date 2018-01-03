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Trump'ın Filistin'e yardımları kesme tehdidine, FHKC'den açıklama

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin yönetimine mali yardımları kesme tehdidinin 'saldırgan ve zavallı bir araç olduğu' değerlendirmesinde bulundu.

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FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Washington'un tehditleri, ABD'nin Filistin halkına düşmanlığını göstermede atılmış yeni bir adım, Filistin meselesini tasfiye etmek için Siyonist düşmanın ve kendisinin şartlarını dayatabileceği yönündeki bir kuruntu, zavallı ve saldırgan bir araçtır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ulusal haklarımız pazarlık konusu edilemez, zehirli yardımları kabul etmeyen Filistin halkı, ablukaya direnebilecek ve hakkını savunabilecek güçtedir." denildi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (UNRWA'ya) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

 

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