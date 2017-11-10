Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın karşı çıktığı senatör adayına taciz suçlaması!

Leigh Corfman ve 3 kadın daha, Cumhuriyetçi Parti'nin Alabama eyaletinden senatör adayı Roy Moore'un 14 ve 18 yaşları arasında kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Cumhuriyetçi Parti'nin Alabama eyaletinden senatör adayı 70 yaşındaki Roy Moore, 32 yaşındayken savcı olduğu dönemde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti ve kampanyasına saldırı olduğu yönünde kendini savundu.
 
Moore'un Aralık'ta yapılacak ara seçimde Senato'da Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan boşalacak koltuğu Demokrat rakibi Doug Jones karşısında kazanması bekleniyordu. Cumhuriyetçiler ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell suçlamaların doğru olması durumunda Moore'un yarıştan çekilmesi gerektiği düşüncesinde.
 
Moore, Eylül ayındaki ön seçimde Trump'ın desteklediği adaya karşı yarışı kazanmıştı.
 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiaların doğru olması durumunda senatör adayının kenara çekilmesini isteyebileceği belirtildi. Trump'ın "İddialar doğruysa, senatör adayı doğru olanı yapacak ve kenara çekilecektir" dediği söylendi.(habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazilerimize saldıran magandalara sert eleştiri: Bu teröristler....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazilerimize saldıran magandalara sert eleştiri: Bu teröristler....

Anıtkabir'deki o gizli oda böyle görüntülendi

Anıtkabir'deki o gizli oda böyle görüntülendi

Mars'ta bulunan bu görüntüler tartışma yarattı

Mars'ta bulunan bu görüntüler tartışma yarattı

Fındık ve badem tüketenler kanser olabilir

Fındık ve badem tüketenler kanser olabilir

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA