Trump'ın karşı çıktığı senatör adayına taciz suçlaması!

Cumhuriyetçi Parti'nin Alabama eyaletinden senatör adayı 70 yaşındaki Roy Moore, 32 yaşındayken savcı olduğu dönemde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti ve kampanyasına saldırı olduğu yönünde kendini savundu.

Moore'un Aralık'ta yapılacak ara seçimde Senato'da Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan boşalacak koltuğu Demokrat rakibi Doug Jones karşısında kazanması bekleniyordu. Cumhuriyetçiler ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell suçlamaların doğru olması durumunda Moore'un yarıştan çekilmesi gerektiği düşüncesinde.

Moore, Eylül ayındaki ön seçimde Trump'ın desteklediği adaya karşı yarışı kazanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiaların doğru olması durumunda senatör adayının kenara çekilmesini isteyebileceği belirtildi. Trump'ın "İddialar doğruysa, senatör adayı doğru olanı yapacak ve kenara çekilecektir" dediği söylendi.(habertürk)