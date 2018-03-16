Trump'ın McMaster'ı kovacağı iddia edildi

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'ta yer alan habere göre, Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ı görevden alacağı iddia edildi.



Haberin Washington Post'un internet sayfasında çıkmasının ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yalanlama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından yapığı açıklamada Masters ve Trump'ın sadece görüştüklerini, iyi iş ilişkilerinin sürdüğünü ve Ulusal Güvenlik danışmanlığında bir değişiklik olmadığını duyurdu.



Son bir ay içinde aynı yönde çıkan haberlerde de McMaster'ın görevden alınacağı yine Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı. Ancak ay sonuna kadar McMaster'ın Pentagon'da başka bir göreve bir yıldız daha alarak atanması bekleniyor. Trump, ocak ayında da ay sonunda görevinden ayrılacak olan Tillerson'ı da görevden alacağını iddia eden haberleri Twitter hesabından yalanlamış, uydurma haber olduğunu iddia etmişti.



Trump'ın önümüzdeki iki hafta içinde yakın çalışma ekibi ve kabinede bazı bakanları değiştireceği de iddia ediliyor. Hatta Amerikan basınında çıkan haberlere göre özel kalem müdürü Kelly'nin de bu değişikliklerden nasibini alacağı iddia ediliyor.



(CNNTürk)