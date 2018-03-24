Trump’ın savaş kabinesi hazır

Cumhuriyetçilerin en radikali John Bolton, Trump’a Güvenlik Danışmanı oldu!

öreve başladığı günden bu yana kabinesindeki 21 ismi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin şahin isimleriyle doldurmaya devam ediyor. Kısa süre önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı kovarak yerine uzlaşmaz bir İran karşıtı olan Mike Pompeo’yu aday gösteren Trump, önceki gün de Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster’ı uzaklaştırdı. Tillerson-Pompeo değişikliğinde olduğu gibi yine Twitter’dan açıklama yapan Başkan, “Olağanüstü bir iş çıkaran ve her zaman dostum olarak kalacak Korgeneral McMaster’a hizmetleri için minnettarım” diyerek boşalan koltuk için ABD’nin eski Birleşmiş Milletler elçisi John Bolton’ı atadığını duyurdu.

DEĞİŞİKLİK 9 NİSAN’DA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster’dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılırken, Korgeneral’in 34 yıllık hizmetinin ardından bu yaz ABD Ordusundan emekli olacağı ifade edildi. McMaster’ın yerine 9 Nisan’da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna oturacak Bolton, bayrak değişimine ilişkin değerlendirmesinde, büyük bir onur duyduğunu vurgulayarak “Başkan Trump’ın liderliğinde ülkemizi daha güvenli ve dışarıda daha güçlü yapmak için çalışacağım” diye konuştu.

Amerikan basını tarafından ‘dış politika’ şahini olarak nitelendirilen Bolton’ın görevlendirilmesi ile birlikte Beyaz Saray’ın diplomasi ekibindeki savaş yanlısı dönüşüm tamamlanmış oldu.

‘ONU KİM DURDURACAK’

Yahudi lobisinin ‘geleceği parlak siyasetçi’ şeklinde tanıttığı ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley ve Tahran’da rejim değişikliğini savunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Washington’ın güvenlik stratejisine yön verecek olan Bolton da radikal görüşlere sahip bir bir muhafazakar olarak tanınıyor. İran ile Kuzey Kore’ye karşı askeri müdahaleyi savunan şahin danışman, anlaşmazlıkların silaha sarılarak çözülebileceği inancına sahip. Öte yandan George Bush, Ronald Reagan ve George W. Bush gibi ABD Başkanları ile çalışan Bolton’ın savaş yanlısı kabineye eklemlenmesi, Amerikan basınında da tedirginliğe yol açtı. Demokratlara yakınlığıyla bilinen Vox ve MSNBC değişiklikle birlikte ulusal güvenliğin tehlikede olduğunu kaydederken, Mother Jones sitesiyse “Gerektiğinde Bolton’ı kim durduracak” ifadesine yer verdi.