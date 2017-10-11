Trump'ın seçilmesiyle ABD'nin Afganistan'a attığı bomba sayısı rekor seviyeye ulaştı

Donald Trump'ın terör hedeflerinin kapsamını genişletme ve saldırı kısıtlamalarını hafifletme kararı almasının ardından Afganistan'da bulunan Amerikan savaş uçaklarının bombardımanı son 7 yılın rekor seviyesine ulaştı.

Askeri verilere göre ABD Hava Kuvvetleri, geçen Eylül ayında Afganistan'da 503 bomba atarken bu sene 751 bomba bırakarak tek aylık rekor seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre rakamsal artışın nedeni ise Trump'ın gevşetmiş olduğu angajman kuralları.

Aynı zamanda Afganistan'ın başkentinde bulunan Bagram havaalanına 6 tane daha F-16 savaş uçağı gönderilirken, İran Körfezi'ndeki üslerden Afganistan'a saldırmak için ek b-52 bombardıman uçağı da görevlendirildi.

Başkan Trump ABD'nin saldırı angajmanlarını hafifletme kararı aldığında," Bu katiller saklanacak hiçbir yeri olmadığını ve Amerikanın kollarının heryere ulaştığını blimeli" demiş ve ek olarak "Tazminat hızlı ve güçlü olacak" ifadelerine yer vermişti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kongre'de yaptığı konuşmada Trump'ın planı uyarınca saldırı kısıtlamalarının kaldırılacağını doğruladı.