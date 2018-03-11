Trump'ın seçim kampanyası mimarı Bannon’dan, Fransız aşırı sağcı Le Pen’e destek

Popülist ekonomik ve siyasi görüşleri savunmak amacıyla bir düşünce kuruluşu kurma çabasında olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının mimarlığını yapan Stephen Bannon, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) Fransa’nın kuzeyindeki Lille kentinde yaptığı kongreye katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada gazetecileri yuhalatan Bannon, “Bırakın size ırkçı desinler. Bırakın size yabancı düşmanı desinler. Bunu onur madalyası olarak taşıyın.” diye konuştu.



“Merkezi hükümet vatandaşlığınızın, büyük kapitalistler bireyliğinizin itibarını düşürüyor” diyen Bannon, popülist bir devrimin söz konusu olduğunu savunarak, “Dünya çapında bir hareketin parçasısınız. Tarih bizim yanımızda.” ifadelerini kullandı.



Fransa’daki seçimlerden bu yana popülaritesi oldukça düşen ve yeni ittifaklar oluşturabilmek için FN’in ismini değiştirmeyi düşünen Marine Le Pen’in kongreye Bannon’u davet etmesi, yalnız olmadığını ve sadece ulusal değil uluslararası düzeyde bir lider olduğunu gösterme amaçlıydı. Trump’ın kampanyasında göç, İslam, ticaret, Avrupa Birliği ve Rusya konusunda verdiği mesajlarla FN’in politikaları arasında büyük benzerlik söz konusu.



Bannon’un kongreye katılımı FN içinde ‘önemli bir destek’ olarak yorumlandı. Bu katılıma aynı açıdan bakmayanlar da vardı. Parlamentoyla ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Christophe Castaner, “Sahte haberlerin ve beyazların üstünlüğüne inananların kralı FN kongresinde. Neden şaşırmadım?” ifadelerini kullandı.



(Hürriyet)