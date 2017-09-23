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Trump'ın tehditleri sonrası İran yeni balistik füze test ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit etmesinin ardından Tahran yönetimi yeni balistik füze test ettiğini duyurdu.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, İran'ın 2 bin kilometre menzilli yeni bir balistik füze test ettiği duyuruldu.
 
İran'ın yeni balistik füze denemesi, başkan Trump'ın BMGK'da yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Trump yaptığı açıklamada, "İran'a ilişkin kararımı verdim. Yakında bunun ne olduğunu göreceksiniz" demişti.
 

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