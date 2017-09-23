Trump'ın tehditleri sonrası İran yeni balistik füze test ettiğini açıkladı

Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, İran'ın 2 bin kilometre menzilli yeni bir balistik füze test ettiği duyuruldu.

İran'ın yeni balistik füze denemesi, başkan Trump'ın BMGK'da yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Trump yaptığı açıklamada, "İran'a ilişkin kararımı verdim. Yakında bunun ne olduğunu göreceksiniz" demişti.