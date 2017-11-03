Trump'ın Twitter hesabını kapatan Twitter çalışanı tespit edildi

Twitter olayın ardından resmi hesabından yaptığı ikinci açıklamada, olayın ilk açıklamada ifade edildiği gibi bir hata sonucu değil, çalışanın bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, "Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

Öte yandan Trump'ın hesabının bir çalışan tarafından bilinçli olarak kapatılması internette ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi David Jolly, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ABD Başkanı'nın şahsi hesabını bilerek devre dışı bıraktığı ifade edilen Twitter çalışanının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini savundu.

"Mashable" internet sitesi konuyla ilgili haberinde "Amerikan kahramanı, son gününde Trump'ın Twitter hesabını devre dışı bıraktı." başlığını kullandı.

Amerikalı bir Twitter kullanıcısı, Trump'ın hesabının kapalı kaldığı 11 dakikada "Amerikan halkının yeniden tek yürek olduğunu." yazdı.

Çok sayıda kullanıcı Trump'ın hesabını açmaya çalıştıklarında Twitter sayfasında karşılaştıkları "Üzgünüz böyle bir sayfa yok" ifadesiyle karşılaştıkları anları, 2017'in "en mutlu anları" ilan etti.

"The Verge" adlı internet sitesi, hesabın kapalı olduğu kısa sürede ABD Başkanı'nın "Tuhaf bir söz dizimiyle sıraladığı hakaret ve böbürlenme ifadelerini veya terörizmle ilgili çarpıtma bilgileri paylaşamadığını" yazdı.

Başkan Trump'ın kullandığı "@realDonaldTrump" isimli hesabı Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaşmıştı.

Daha sonra Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, "Bugün bir Twitter çalışanından kaynaklanan sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.