Trump'ın yardımcılarından Sadler görevinden ayrıldı

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, BBC'ye "Kelly Sadler artık Başkanın yönetim ofisinde görevli değil." açıklamasını yaptı.

İletişimden sorumlu Beyaz Saray yetkilisi Sadler'ın geçen ay, Gina Haspel'in Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne adaylığının Senato'da oylanmasından önce McCain'in oyunun, "nasıl olsa öldüğü" için önemli olmadığını söylediği yönünde haberler çıkmıştı.

Arizona'da kanser tedavisi gören Cumhuriyetçilerin ağır toplarından 81 yaşındaki McCain, Haspel için Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada "hayır" diyeceğini açıklamıştı.

Hill gazetesi, Sadler'ın haberler üzerine senatörün kızı Meghan McCain'i arayarak özür dilediğini yazmıştı.

John McCain de ABC'nin "The View" programında ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarından Sadler'ın görevinden alınması gerektiğini savunmuştu.

Beyaz Saray, Sadler'ın böyle bir yorumda bulunup bulunmadığını doğrulamazken, "Senatör McCain'in bu ülkeye hizmetlerine saygı duyuyoruz, bu zor zamanda ailesi için dua ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.