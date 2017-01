ABD'deki protestoları milyarder George Soros'un desteklediği iddia edildi

ABD'nin 45'inci başkanı olarak yemin eden ve göreve başlayan Donald Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde dünya çapında protestolarla karşılaştı. Ancak "Kadınların Washington Yürüyüşü" adlı etkinliklerin, milyarder işadamı George Soros'la bağlantılı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklendiği öne sürüldü.

ABD merkezli "Breitbart" haber sitesi, etkinliğin liderlerinden Harry Belafonte'nin, George Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation) tarafından fonlandığını yazdı. Etkinliğin organizatörlerinden Sierre Club, Uluslararası Af Örgütü, Green For All, İnsan Hakları Örgütü ve Planned Parenthood gibi kuruluşların da Soros'tan destek aldığı, Breitbart'ın haberinde yer aldı. Farklı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileriyle bilinen Soros, geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu Davos'ta "Trump'ın başarısız olacağını düşünüyorum" ifadeleriyle dikkat çekmişti. Tüm bu şüphelere rağmen "Kadınların Washington Yürüyüşü" etkinlikleri, dün sadece ABD'de 600 farklı merkezde olmak üzere dünyanın dört bir yanında gerçekleşti. Başta başkent Washington olmak üzere Boston, New York, Los Angeles ve Chicago'da 10 binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yunanistan, Güney Afrika, Hindistan ve Filipinler gibi dünyanın birçok ülkesindeki protesto gösterilerinde Trump karşıtı pankartlar açıldı. Başkanlık yarışında Trump'a geçilen Hillary Clinton da yürüyüşlere Twitter'dan destek verdi.

İLK HAMLESİ OBAMACARE OLDU

Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Oval Ofis'te ilk iş olarak, eski Başkan Obama döneminde çıkarılan ve 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladı. Trump kararnamesinde, "Obamacare'in vatandaşlar üzerindeki ekonomik yükün azaltılması için" gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yaptı. Öte yandan Trump'ın başkanlık yeminini etmesinin hemen ardından, Obama döneminde Beyaz Saray'ın sitesinde yer alan "Küresel Isınma" başlıklı bölüm de kaldırıldı.

Donald Trump, dün sabah Washington'daki Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin hazır bulunduğu geleneksel dini törene katıldı. Trump'a, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşlik etti.