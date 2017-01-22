ABD'deki protestoları milyarder George Soros'un desteklediği iddia edildi
ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, ilk gününde dünya çapında protestolarla karşılaştı. Ancak protestocuların, dolar milyarderi George Soros’un fonladığı vakıflar tarafından desteklenmesi şüphe uyandırdı.
ABD merkezli "Breitbart" haber sitesi, etkinliğin liderlerinden Harry Belafonte'nin, George Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation) tarafından fonlandığını yazdı. Etkinliğin organizatörlerinden Sierre Club, Uluslararası Af Örgütü, Green For All, İnsan Hakları Örgütü ve Planned Parenthood gibi kuruluşların da Soros'tan destek aldığı, Breitbart'ın haberinde yer aldı. Farklı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileriyle bilinen Soros, geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu Davos'ta "Trump'ın başarısız olacağını düşünüyorum" ifadeleriyle dikkat çekmişti. Tüm bu şüphelere rağmen "Kadınların Washington Yürüyüşü" etkinlikleri, dün sadece ABD'de 600 farklı merkezde olmak üzere dünyanın dört bir yanında gerçekleşti. Başta başkent Washington olmak üzere Boston, New York, Los Angeles ve Chicago'da 10 binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yunanistan, Güney Afrika, Hindistan ve Filipinler gibi dünyanın birçok ülkesindeki protesto gösterilerinde Trump karşıtı pankartlar açıldı. Başkanlık yarışında Trump'a geçilen Hillary Clinton da yürüyüşlere Twitter'dan destek verdi.
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