Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde NATO ile ilişkilerden Ortadoğu'daki son duruma, Rusya'dan Ukrayna krizine kadar birçok konunun ele alındığı bildirildi.

ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin öneminin yeniden vurgulandığı ifade edilen görüşmede, "Trump ile Merkel'in, NATO ittifakının vazgeçilmez önemi konusunda mutabık oldukları" vurgusu yapıldı. Aynı kapsamda NATO'nun, 21. yüzyılın temel sorunlarına çözüm getirebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Trump ile Merkel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki terör tehdidine karşı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da uzlaştıkları vurgulandı.

Ayrıca Trump'ın, temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'ne katılım davetini kabul ettiği, buna mukabil Merkel'in de en kısa zamanda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

- Trump-Abe görüşmesi

Sabah saatlerinde de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüşen Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını bir kez daha teyit etti.

Abe'nin, Kuzey Kore tehdidiyle ilgili olarak Trump'ı bilgilendirdiği ve ABD Başkanının da Japonya'ya teminat verdiği ifade edilen Beyaz Saray açıklamasında, Savunma Bakanı James Mattis'in yakın zaman içinde bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceği ve listesinde Tokyo'nun da yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Abe'nin 10 Şubat tarihinde Washington'a gelerek Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisi de paylaşıldı.

Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.