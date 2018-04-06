Trump-Netanyahu görüşmesinde Suriye gerginliği

ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'den çekilme konusunun da gündeme geldiği ortaya çıktı.

NETANYAHU TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Daily Sabah muhabiri Ragıp Soylu'nun aktardığına göre; AP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, görüşmede Trump'ın, Suriye'den çekileceğini Netanyahu'ya da söyledi. Ancak Netanyahu Trump'ı ikna etmeye çalıştı.

GÖRÜŞMEDE GERGİN ANLAR

ABD'li yetkiliye göre, görüşmenin bu noktası oldukça gergin geçti.

BEYAZ SARAY KONUYA DEĞİNMEMİŞTİ

Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından Beyaz Saray açıklama yapmış, ancak açıklamada, "çekilme" konusuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

Kaynak: HABER7