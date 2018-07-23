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Trump'tan ABD medyasına ‘bozuk’ nitelendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, sahte haber ve 'bozuk medya' açıklamasını yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Putin ile yaptığım toplantıdan olumsuz bir şekilde bahseden sahte haberleri hatırlayın. Vazgeçtiğim her şeyden olumsuz bir şekilde söz ettiğinde hatırladım. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Sadece iki ülke için gelecekteki faydalardan bahsettik. Ayrıca, çok iyi anlaştık, bu da 'bozuk medya' dışında iyi bir şey” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılından göreve başlamasından bu yana Amerikan medyasına yönelik defalarca ağır eleştiriler getirerek, yalan haber ödülleri vereceği ve 'hepiniz yok olacaksınız' açıklamasını yapmıştı.
 

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